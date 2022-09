Após ter sido mãe pela segunda vez, Patrícia Candoso desabafa: “Estou cansada”

Patrícia Candoso confessou, esta segunda-feira, 5 de setembro, estar “cansada” com a segunda experiência na maternidade, referindo, de seguida, que “nenhuma gravidez é igual”.

Depois de ter sido mãe novamente há quatro meses, a atriz, de 41 anos, tem partilhado vários momentos deste novo desafio nas redes sociais. Desta vez, a intérprete desabafou sobre o cansaço que sente.

“Esta pequenota, que está a crescer imenso de dia para dia, fez quatro meses! Tem sido a bebé mais maravilhosa que já conheci”, começou por notar.

“Sim, estou cansada, o meu corpo e a minha cabeça sentem esse cansaço da privação de sono a aumentar todos os dias… a amamentação em exclusivo e por livre demanda é desafiante!” prosseguiu.

A artista contou que com a filha mais velha, Maria Clara, a situação foi diferente: “Da Clarinha não foi assim, apesar de ter amamentado até aos sete meses. Não houve o pele com pele e estivemos afastadas durante oito dias. Como se costuma dizer: nenhuma gravidez é igual, nenhum bebé é igual”.

Lembre-se que aquando do anúncio do nascimento da filha mais nova, Patrícia Candoso partilhou a boa-nova com os seguidores. “Sem palavras ainda”, confessou, na altura.