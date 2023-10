Após Milão, Cristina Ferreira e amigos rumam a novo destino

Cristina Ferreira e os amigos embarcaram para Milão. Contudo, já mudaram de local e encontram-se agora no Lago de Como.

A apresentadora da TVI embarcou em nova viagem com os amigos, Catarina Duarte e Rúben Correia. Juntos, os três rumaram a Milão para aproveitar o feriado de 5 de outubro, onde se encontraram com o quarto membro do grupo: Bruno Cabrerizo.

Porém, o grupo de amigos já abandonou a capital da moda italiana. Depois de um curto tempo em Milão, rumaram a novo destino, ainda dentro do país. Em direção ao norte, chegaram ao famoso destino: Lago de Como.

No local da Lombardia, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e os amigos ficaram hospedados num hotel considerado um dos melhores do mundo, o luxuoso Passalacqua.

“Chegámos, e não foi fácil, ao Passalacqua Lake Como. Foi considerado recentemente, pela Condé Nast Traveller, o hotel mais bonito do mundo. E é. Mas não sei como fica depois da nossa passagem”, escreveu Cristina nas redes sociais.