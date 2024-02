Após morte da mãe, Gisele Bündchen quebra o silêncio

A manequim Gisele Bündchen vive dias difíceis, após ter perdido a mãe, Vania Nonnenmacher, vítima de um cancro aos 75 anos.

Através das redes sociais, Gisele Bündchen quebrou o silêncio e declarou-se à mãe, Vania Nonnenmacher, que faleceu, aos 75 anos, vítima de um cancro.

“Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais abraçar-te, mas sei que estarás sempre a cuidar de nós. Você foi um anjo na terra, ajudando sempre todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça”, escreveu.

“Vou guardar sempre com carinho as lindas memórias que compartilhámos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou. Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Ver-te-ei nos meus sonhos. Amo-te”, rematou.