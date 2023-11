Após morte do irmão, Rui Vitória reage pela primeira vez: “Só agora estou pronto para dizer alguma coisa”

Rui Vitória perdeu o irmão no passado mês de outubro. O treinador português reagiu agora à morte de Vítor Vitória.

Completou um mês que Rui Vitória perdeu o irmão. Vítor Vitória, familiar do treinador português, faleceu no passado mês de outubro, aos 59 anos. Durante este tempo, Rui Vitória não se pronunciou sobre a morte do irmão. Só agora, passado um mês, é que o fez.

“Faz hoje um mês que partiste. Só agora estou pronto para dizer alguma coisa. Partiste e perdi o que me restava das minhas raízes. Mas as pessoas só morrem quando não são lembradas. E tu, Vítor, estarás sempre no meio de nós”, começou por escrever, nas redes sociais, o atual treinador da seleção do Egito.

“Fica em paz, que tudo farei para que os nossos filhos tenham os valores que os nossos queridos pais tão bem nos passaram. Estamos sempre juntos. Olhem por nós”, concluiu.