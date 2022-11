Após o retiro, Inês Gutierrez volta às aulas de Ioga

Inês Gutierrez revelou, na manhã desta quarta-feira, 23 de novembro, que conseguiu voltar às aulas de Ioga depois de ter feito um retiro no Sri Lanka sozinha.

A antiga apresentadora da TVI aproveitou a manhã para fazer uma aula individual de Ioga. No perfil de Instagram, a comunicadora confessou que só voltou agora à rotina após ter regressado a Portugal.

“Primeira aula. Aula individual online. Tão bom ter conseguido isto hoje. Para mim e por mim”, afirmou.

Inês Gutierrez viajou até ao Sri Lanka no final de outubro para fazer um retiro que queria ter feito durante a gravidez, mas na altura foi proibida pelo médico. “Estou numa fase em que quero desafios e este já o queria ter feito o ano passado, mas tinha engravidado e não era aconselhado”, explicou.

A apresentadora encontra-se sem trabalho no pequeno ecrã após ter deixado a TVI. “Foi uma decisão pensada e ponderada que não foi tida de ânimo leve. Foram anos numa casa, em que cresci muito, tive muitas oportunidades e me pôs onde estou, mas sinto que o meu caminho ali profissionalmente já não fazia sentido”, desabafou.

A comunicadora é mãe de Maria Luísa, fruto do namoro com o também apresentador da TVI João Montez. Aquando do seu nascimento, Inês Gutierrez partilhou a boa-nova nas redes sociais.