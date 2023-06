Após partilhar luta contra o cancro, Virginia López recusa convite do programa “Dois às 10”

A TVI convidou Virginia López para falar sobre a luta contra o cancro da mama no “Dois às 10”, mas ex-concorrente do “Big Brother Famosos” recusou.

Virginia López recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores que foi diagnosticada com cancro da mama. Na legenda da fotografia, onde surgia de cabelo rapado, fez um forte desabafo sobre a fase que está a viver.

Após a publicação, a TVI convidou a ex-concorrente do “Big Brother Famosos” para uma conversa conduzida por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”. Contudo, Virginia recusou o convite: “Obrigada por tantas mensagens de amor que me enchem o coração de gratidão. Sinceramente, nunca esperei tantas”, escreveu nas histórias do Instagram.

“A TVI não demorou a convidar para ir ao ‘Dois às 10’. Agradeço mas recusei o convite por várias razões e porque o que importa não sou eu, nem a minha vida, mas sim as palavras e os exemplos que possam inspirar-nos a ser a nossa melhor versão”, continuou.

“E eu inspiro-me em duas mulheres fortes da minha família: a minha avó e a minha mãe. O cancro levou as duas e eu decidi honrá-las vivendo e contando a sua história. Por elas. Por mim. Por todas nós”, rematou.