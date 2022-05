Após receber ameaças de morte, Margarida Corceiro esclarece amizade com Pedro Porro

Depois de ter recebido ameaças de morte nas redes sociais, Margarida Corceiro explicou a relação de amizade que tem com o jogador do Sporting Pedro Porro.

A atriz já tinha desmentido o alegado caso amoroso com o atleta leonino, depois de terem circulado imagens nas redes sociais em que surge a falar com o futebolista na discoteca Lust, em Lisboa.

Contudo, as críticas não pararam e a intérprete, de 19 anos, começou a receber ameaças de morte. Por isso, a artista resolveu falar sobre o assunto no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Isto já está a sair um bocado fora do controlo, está-me a deixar numa posição chata, ao João também e a outras pessoas que não têm nada a ver com isto também. Por um lado sinto-me ridícula por estar a falar sobre isto, por estar a dar justificações a pessoas que não me conhecem de lado nenhum. Mas não estão a perceber, isto está a ser surreal, as mensagens que estão a mandar, estão a mandar ameaças de morte. Malta, as pessoas são loucas”, afirmou.

De seguida, Margarida Corceiro contou que conheceu Pedro Porro num jantar de grupo, de forma inesperada. “Conheci o Porro há uns meses de uma maneira um bocadinho inesperada, num jantar de grupo, e desde aí ficámos com uma relação mesmo muito fixe, somos mesmo muito amigos e eu adoro-o. Ele é incrível e as pessoas que o conhecem pessoalmente sabem do que estou a falar”, explicou.

A atriz foi mais longe e garantiu: “Se quiser estar aos beijinhos com alguém num momento íntimo, não vai ser no Lust, muito menos na Zona VIP, naquela varandazinha, para toda a discoteca ver. Eu também não entendo o porquê daqueles cavalheiros, que tiveram a iniciativa de gravar e de o reportar de uma forma tão simpática, não se lembraram de me gravar a falar e a abraçar as restantes pessoas que lá estavam”.

“Não sei se já foram a uma discoteca, não sei se já foram ao Lust, mas para falarmos com alguém ou berramos ou estamos coladas à pessoa. […] É mesmo porque está a ser chato, ontem até estava a achar graça, porque é só ridículo e até gozei com a situação no Twitter, mas houve pessoas que não entenderam a ironia. As pessoas que estavam no Lust e viram aquilo ao vivo e a cores sabem que não era nada. Nós não estávamos a fazer nada, estávamos a falar, não houve beijinhos. Venho aqui defender-me porque estou a ser acusada de coisas feias”, rematou.