Após revelar que não vai congelar de óvulos, Vanessa Martins reage a mensagens

Vanessa Martins fez um desabafo sobre não avançar com o congelamento de óvulos e já reagiu às mensagens dos seguidores.

Foi esta quinta-feira, 9 de novembro, que Vanessa Martins partilhou um longo desabafo nas redes sociais: a influenciadora revelou que não iria prosseguir com o congelamento de óvulos, uma vez que os seus ovócitos não têm qualidade suficiente.

“Como sabem eu recorri ao congelamento de óvulos para viver essa liberdade de poder ser mãe mais tarde. Mas, a verdade é que não avancei porque os meus ovócitos não têm qualidade suficiente. Mas não fiquei triste, a médica mostrou-me um mundo de outras possibilidades”, contou.

Após fazer essa revelação pessoal, Vanessa retornou às redes sociais para reagir às mensagens que recebeu.

“A mulher forte que vocês me chamam fica fraca com as vossas mensagens de amor. Estou a ler todas. Obrigada”, escreveu.