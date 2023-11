Após rumores de separação, Cristiana Jesus revela: “Amo o Cláudio”

Após as notícias sobre a separação, Cristiana Jesus esteve no programa “Dois às 10”, no qual abriu o coração sobre o pai do filho.

Nos últimos tempos, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ex-concorrentes da “Casa dos Segredos 6”, programa da TVI, protagonizaram várias manchetes que davam conta de uma alegada separação.

Após terem viajado para Zanzibar, na Tanzânia, em conjunto, Cristiana Jesus foi entrevistada por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no “Dois às 10”: “Eu e o Cláudio tivemos uma fase menos boa, não queria que nada fosse exposto, porque nós não sabemos o dia de amanhã. (…) Nunca fizemos nenhum comunicado a dizer que estávamos separados”.

“Neste momento, queremos ser primeiro amigos e depois passar para um relacionamento”, adiantou a influenciadora digital.

Logo de seguida, Cláudio Ramos questionou: “Ainda o amas?”. “Amo. Eu amo o Cláudio”, respondeu, de imediato, Cristiana, explicando que o facto de conviver 24 horas com o companheiro, em parte devido aos negócios conjuntos, acabou por desgastar a relação.