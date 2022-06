Após sair do “BB”, Francisco Macau responde às críticas: “Fico com a impressão que vale tudo”

Francisco Macau respondeu às críticas do público que apelidou o ex-concorrente de ter um comportamento “bonzinho” durante o “Big Brother – Desafio Final” (TVI).

O ator chegou à última gala do formato mas acabou por ficar em quarto lugar, com Bruna Gomes a vencer o “reality show”. Sobre o seu comportamento dentro do jogo, o intérprete explicou a sua escolha.

“É assustador. Fico com a impressão que vale tudo. A minha opção foi ir com mais calma, ponderar. Preferia guardar a minha opinião ou dá-la de uma forma mais ligeira. Quando conheces alguém sabes até onde podes ir com essa pessoa e ali dentro eu não conhecia ninguém”, disse o ex-jogador aos jornalistas, citado no site Sapo.

O artista afirmou que “uma opinião” lá dentro pode passar rapidamente a uma discussão. “Se fui criticado cá fora por ser boa pessoa, então fico super satisfeito porque consegui passar a imagem que pensava. Porque é que é tão importante o conflito, a gritaria? Tinha muito a perder lá dentro”, prosseguiu.

Francisco Macau salientou que “é muito importante” não se esquecerem lá dentro que existem pessoas a assistir ao “BB”. “Sempre fui uma pessoa que quis respeitar o próximo. Há um mundo cá fora, tenho muita coisa em que pensar e gerir”, acrescentou.

O ator garantiu que deu sempre a sua opinião. “Nunca fiquei calado. Se fiquei calado foi porque tive a certeza que naquele momento não tinha nada para acrescentar. Agora entrar em conflitos… amigos e família? Não sou essa pessoa”, concluiu.