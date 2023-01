Após sair do “Somos Portugal”, Santiago Lagoá tira tempo para pensar nos “próximos passos”

Após ter sido afastado do “Somos Portugal”, da TVI, Santiago Lagoá vai tirar um tempo para pensar nos próximos passos da carreira na televisão.

O apresentador anunciou, no perfil de Instagram, que lhe foi comunicado que deixou de fazer parte do elenco de apresentadores do programa das tardes de domingo no quarto canal.

Através de um comunicado, a agência do comunicador reagiu à notícia, em nome de Santiago Lagoá: “É com sabor agridoce que vos comunicamos, em nome do Santiago Lagoá, o seu repentino e inesperado afastamento do programa ‘Somos Portugal’. Chega ao fim mais uma etapa, depois de milhares de quilómetros a percorrer todos os recantos do nosso país”.

“Enquanto que o amargo vem definitivamente da surpresa que teve mas que nunca deixará de lado as boas memórias com o canal e programa, o doce vem da enorme onda de apoio para com o nosso Santiago”, pode ler-se.

“Pedimos a vossa compreensão para que o Santiago Lagoá tenha o espaço necessário para refletir e definir os próximos passos da sua carreira”, remata a nota divulgada.

Além de Santiago Lagoá, também Rúben Vieira, mais conhecido como Ben, também foi afastado do programa como apresentador. Lembre-se que os dois conduziam o formato com Mónica Jardim e Fanny Rodrigues.