Após ser agredida, Britney Spears queixa-se e exige pedido de desculpas

Britney Spears foi agredida à bofetada por um segurança do jogador de NBA Victor Wembanyama. A cantora exige um pedido de desculpas.

Na passada quarta-feira, 5 de julho, Britney Spears passou por uma situação traumática ao ser agredida por um guarda-costas do jogador da NBA Victor Wembanyama.

Em Las Vegas, nos Estados Unidos, a cantora americana viu o atleta num restaurante, enquanto se divertia com o marido, Sam Asghari, e outros dois amigos. Decidiu aproximar-se do jogador e tocar-lhe levemente no ombro direito, com o objetivo de tirar uma fotografia. Foi nesse momento que o chefe de segurança do San Antonio Spurs, equipa de Victor Wembanyama, agrediu a intérprete com uma bofetada, avançou o “TMZ”.

A cantora americana recorreu às redes sociais para apresentar queixa e dar a sua versão do sucedido.

“Experiências traumáticas não são novas para mim e já tive a minha quota delas. Não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta no meu hotel quando ia jantar. Mais tarde, fui a um restaurante diferente e vi-o novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso. Ele é muito alto, então dei-lhe um palmadinha no ombro para chamar a atenção dele”, escreveu.

“Estou a par das declarações do jogador em que ele diz que eu o ‘agarrei por trás’, mas apenas lhe dei uma palmadinha. O segurança dele, nesse momento, bateu-me no rosto sem olhar para trás, no meio de uma multidão, e quase me derrubou, tirando-me os óculos”, continuou.

“A violência física está a acontecer em demasia neste mundo. Muitas vezes à porta fechada. Estou do lado de todas as vítimas e o meu coração está com todos vós! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, da sua segurança ou da sua equipa. Espero que o façam”, rematou, contrariando as notícias que dão conta que de o guarda-costas pediu desculpa após o sucedido.

Recorde-se que Britney Spears viu-se, recentemente, envolvida numa polémica que dava conta de um alegado envolvimento nas drogas, mas já veio a público desmentir.