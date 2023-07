Após sete anos de casamento, Sofia Vergara e Joe Manganiello anunciam separação

Após sete anos de casamento, Sofía Vergara e Joe Manganiello estão separados e em processo de divórcio, avança a imprensa internacional.

Sofía Vergara e Joe Manganiello estão a separar-se. “Tomamos a difícil decisão de nos divorciarmos. Como duas pessoas que se amam e se preocupam muito uma com a outra, pedimos educadamente respeito pela nossa privacidade enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, disse o casal em comunicado à “Page Six”.

A atriz de “Modern Family” tem estado em Itália, com os amigos, a celebrar o 51º aniversário. No Instagram chegou, inclusive, a celebrar o marco dos 30 milhões de seguidores, com uma fotografia onde mostra a excelente forma física.

A ausência de Joe Manganiello foi, rapidamente, notada pelos fãs, que utilizaram a caixa de comentários para perguntar onde andava o companheiro. O ator congratulou a ex-mulher nas redes sociais, com uma fotografia onde surgiam juntos: “Parabéns, Sofía”, escreveu na descrição.

“Sofía, não! Amada, sim”, “Oh não! Problemas no paraíso, já percebi” e “Não, isto soa mal” foram alguns dos comentários deixados na publicação da estrela do filme “Magic Mike”.

Sofía e Joe casaram-se em 2015, numa luxuosa cerimónia que teve lugar em Palm Beach, nos Estados Unidos. Perante mais de 400 convidados, os atores fizeram juras de amor eterno. A atriz e jurada do programa “America’s Got Talent” tem um filho, Manolo Gonzales Vergara, com 31 anos. Quando conheceu Joe, estava noiva de Nick Loeb.