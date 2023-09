Após susto de saúde, Madonna está de volta aos ensaios

Madonna já voltou aos ensaios e prepara-se para subir novamente ao palco após um problema de saúde que motivou o internamento.

No final de junho, Madonna apanhou um susto, tendo sido internada de urgência devido a uma infeção bacteriana grave. O problema de saúde fez com que a digressão da “rainha da Pop” tivesse sido adiada.

Contudo, a artista já se está a preparar para subir novamente aos palcos. Retornou aos ensaios e afirma estar a “sentir-se forte”. À “People”, publicação de celebridades, fontes revelaram que a cantora voltou aos ensaios na segunda-feira passada.

“Está muito feliz por estar de volta aos palcos e a sentir-se forte. Ela aproveitou o aniversário em Lisboa com todos os filhos e amigos próximos. Agora está de volta ao trabalho e focada na digressão”, disse a fonte.

Madonna escolheu a capital portuguesa para comemorar os 65 anos. A festa realizou-se no Palácio do Grilo, em Lisboa, com um grupo de amigos e excentricidades.

A digressão da “rainha do pop” tem passagem por Portugal nos dias 6 e 7 de novembro na Altice Arena, em Lisboa.