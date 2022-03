Após temporada no Brasil, Leonor Poeiras admite que está na “hora de ir embora”

Após se ter mudado temporariamente para o Brasil para “arejar as ideias”, Leonor Poeiras admitiu que está na “hora de ir embora”.

Cerca de um mês passar uma temporada, por tempo indefinido, em território brasileiro, a antiga apresentadora da TVI despediu-se da cidade brasileira Paraty, Património Mundial, com uma publicação nas redes sociais.

“Hora de ir embora”, pode ler-se no vídeo partilhado no Instagram, esta sexta-feira, 4 de junho.

De recordar que Leonor Poeiras explicou que viajou por tempo indefinido de Portugal para o Brasil para se “rodear de amor e natureza” e espairecer.

“Já não sou propriamente turista no Brasil. Vim mesmo para arejar as ideias e estar rodeada de amor e natureza, que me elevam sempre”, esclareceu a comunicadora no InstaStories.