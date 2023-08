Após ter acolhido as sobrinhas, Sofia Ribeiro mostra-se a escolher o beliche

Sofia Ribeiro recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo, no qual mostra o processo de escolher um beliche para as sobrinhas.

Montar um quarto para crianças é um processo, para muitos adultos, divertido. Sofia Ribeiro recorreu às redes sociais para mostrar como foi escolher o beliche das sobrinhas.

“Sonhavam um dia ter um beliche. Um dia também eu sonhei o mesmo sonho concretizado agora! Não queriam acreditar, agora todos os dias tiram à sorte quem dorme na cama de cima!”, escreveu.

“E eu pareço uma tonta de olhos a brilhar com a alegria delas. É certo já combinámos, um dia durmo eu na cama de cima. ‘Nas alturas!’, como diz a mais nova”, acrescentou.

Após ter regressado das férias em Ibiza, onde esteve ao lado de caras bem conhecidas como Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, Sofia Ribeiro anunciou que ia viver com as duas sobrinhas.

Após ter partilhado a notícia no feed, a atriz, de 38 anos, sentiu a necessidade de justificar o porquê: “A vida não é um conto de fadas e há famílias com sérios problemas, famílias disfuncionais, que apesar do amor que têm aos filhos não têm capacidades, nem estrutura, a nível nenhum para cuidar dos seus filhos. (…) Eu senti que era preciso agir, não conseguiria lidar de outra forma”, contou.