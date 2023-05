Após ter estado hospitalizada, Maria João Bastos revela “infeção complicada”

Durante a 12.ª edição dos Prémios Sophia, Maria João Bastos falou sobre o problema de saúde que a levou a estar internada durante três semanas.

No início de maio, Maria João Bastos revelou, através das redes sociais, que esteve hospitalizada durante três semanas.

Posteriormente, foi noticiado que a causa do internamento foi uma infeção renal. A atriz esteve presente na 12.ª edição dos Prémios Sophia que decorreu no domingo, 21 de maio, e, em conversa para a revista “Caras”, explicou que o problema não derivou do excesso de trabalho.

“Foi uma infeção complicada, mas que, como se pode ver, está resolvida e eu sinto-me lindamente. A vida tem-me ensinado que devemos ver apenas o lado bom das coisas. Não foi um período fácil, tudo o que põe a nossa saúde em jogo é complicado”, disse.

Recorde-se que, durante o internamento, apenas o círculo de amigos mais próximo da atriz estava a par da situação.