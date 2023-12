Após ter sido mãe, Maria Sampaio reflete: “Nasci uma mulher mais forte”

A pequena Caetana já tem um ano, mas a mãe, Maria Sampaio, continua em busca da sua melhor versão. Nas redes sociais, deixou uma reflexão.

No foco: Maria Sampaio deu as boas-vindas à pequena Caetana há cerca de um ano. Desde então, a atriz e cantora tem treinado para voltar à forma pré-gestação.

Nas redes sociais, deixou um desabafo: “Perdi a conta! A conta de quantas injeções e hormónios tomei para engravidar, perdi a conta das vezes que chorei sozinha de cada perda, perdi a conta dos quilos que ganhei com os tratamentos e na gravidez”.

“Perdi a conta e perderia tudo de novo! Nasci uma mulher, depois da Caetana, mais forte, com mais foco, com mais garra, com mais vontade de lutar pelos meus sonhos! Nada me deita a baixo! Nada nem ninguém!”, acrescentou.

“Dizem que o corpo demora nove meses a fazer um bebé e nove meses a voltar ao que era! No meu caso, não de todo, passou um ano e um mês e só agora sinto que estou a voltar! Mas com esforço e dedicação! Bora lá, amigas! Para quem precisar de motivação, estou aqui, estamos juntas! Amem-se como são e a cada fase do vosso corpo, mas não deixem de lutar por vocês e pelos vossos objetivos”, concluiu.