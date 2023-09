Após transplante de coração, Faustão tem alta hospitalar

Após ser submetido a cirurgia para transplante do coração e ter abandonado os cuidados intensivos, o apresentador brasileiro Faustão já teve alta hospitalar.

No dia 27 de agosto, o apresentador brasileiro Faustão foi submetido a um transplante de coração no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil. A evolução após a operação foi positiva, o que fez com que Faustão abandonasse a unidade de cuidados intensivos, sendo transferido para a unidade semi-intensiva.

De acordo com um novo comunicado emitido pela unidade hospitalar, o apresentador brasileiro já teve alta e encontra-se em casa em repouso. Assim, Faustão “seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”.

“Alô galera, já saí. Estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer à família do doador, a quem não tenho palavras. Vou rezar por eles pelo resto da minha vida. Agora eu tenho uma segunda fase. São mais dois, três meses de fisioterapia para a recuperação”, disse o apresentador num vídeo das redes sociais.