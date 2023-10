Após três anos de casamento, ator Fábio Assunção está a divorciar-se

Casados desde outubro de 2020, Fábio Assunção e Ana Verena estão agora a separar-se, ao fim de três anos.

Há três anos, em outubro de 2020, Fábio Assunção e Ana Verena subiram ao altar e trocaram alianças numa pequena cerimónia com amigos e familiares. Da relação, nasceu uma filha: Alana Ayo, de dois anos. Contudo, o amor parece ter chegado ao fim.

A revista brasileira “Quem” avançou com a notícia e validou-a com a equipa de assessoria de comunicação do ator brasileiro que, apesar da confirmação, não deu mais detalhes.

Também o jornalista brasileiro Léo Dias deu informações sobre o assunto. Segundo o colunista, os papéis do divórcio já deram entrada e Fábio e Ana não moram na mesma casa já há algum tempo.