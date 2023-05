Após viagem em trabalho, Fanny Rodrigues e Jorge Frade juntos novamente

Fanny Rodrigues e Jorge Frade voltaram a juntar-se depois do operador de câmara ter acompanhado Cristina Ferreira ao Web Summit, no Rio de Janeiro.

Depois de muitas especulações, a apresentadora do programa “Somos Portugal” assumiu o namoro com Jorge Frade, um dos melhores amigos de Cristina Ferreira.

O operador de câmara acompanhou a estrela da TVI na viagem ao Brasil, onde foi uma das oradoras da primeira edição do Web Summit Rio.

Agora, já por terras portuguesas, Fanny aproveitou para passar algum tempo de qualidade com o companheiro e até se declarou, através de uma publicação nas redes sociais: “Amo-te”, escreveu na legenda.

Recorde-se que Fanny Rodrigues esteve vários anos com João Almeida, pai do filho Diego, mas teve a relação terminada no verão passado. Fanny e Jorge Frade têm cerca de 15 anos de diferença.