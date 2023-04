“Aprendi a importância da tristeza”: João Manzarra na tarde deste sábado no “Alta Definição”

João Manzarra vai ser o convidado de Daniel Oliveira neste sábado à tarde no “Alta Definição” e já se conhecem excertos da entrevista.

O apresentador do programa da SIC “Vale Tudo”, João Manzarra, vai estar na tarde deste sábado no “Alta Definição”, conduzido por Daniel Oliveira.

“Aprendi a importância da tristeza…”, referiu o comunicador, num excerto da entrevista publicado pelo diretor de Entretenimento da Impresa e rosto do programa de entrevistas.

“Quando estamos dependentes da aprovação dos outros para ser felizes, estamos a colocar a nossa vida nas mãos das outras pessoas e isso pode levar a que tenhamos uma vida editada… autenticidade é fundamental para uma vida feliz”, refere ainda João Manzarra no “Alta Definição”.

O comunicador recebeu, entretanto, um elogio do apresentador e ator Miguel Costa: “Nunca me inibo de dizer a alguém que gosto dessa pessoa. E, de tempos a tempos, faço-o aqui”, começou por referir o comunicador das manhãs da SIC no “Alô Portugal”, de Ana Marques e José Figueiras.

“Até porque neste caso já lhe disse várias vezes pessoalmente: @manzarra gosto muito muito de ti. Muito. Primeiro porque sempre me trataste muito bem, pela tua sensibilidade que é muito especial, no melhor dos sentidos. E pela verdade, pela genuinidade com que vives. Gosto muito de ti, mesmo”.

“Hoje há ‘Alta Definição’, com o João. E vai valer mesmo a pena”, garantiu Miguel Costa.