Apresentador brasileiro Faustão deixa unidade de cuidados intensivos

Após ser submetido a cirurgia para transplante do coração, Faustão já abandonou os cuidados intensivos.

No último domingo, dia 27 de agosto, o apresentador brasileiro Faustão foi submetido a um transplante de coração no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A operação aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e 30 minutos. A cirurgia foi bem-sucedida e o apresentador encontrava-se nos cuidados intensivos.

Contudo, Faustão parece estar a mostrar uma boa evolução, o que o fez abandonar a unidade de cuidados intensivos, sendo transferido para a unidade semi-intensiva. A informação foi avançada pelo boletim da unidade médica.

“O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação”, lê-se no comunicado.

Após a cirurgia, o apresentador gravou um vídeo para as redes sociais para agradecer o carinho e as orações que tem recebido assim como à família do dador no seu novo coração.

“Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, que proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado, me deu a chance de viver de novo”, disse, no vídeo.