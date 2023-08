Apresentador brasileiro Faustão submetido a transplante do coração

Faustão, apresentador brasileiro, continua internado no hospital em estado crítico e já foi submetido a um transplante do coração.

Faustão está internado desde o início do mês no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O quadro de insuficiência cardíaca do apresentador agravou-se e o comunicador estava na lista de transplantes do coração.

Neste domingo, 27 de agosto, Faustão já foi submetido ao transplante no mesmo hospital. Segundo um comunicado, a unidade médica foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de domingo “quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B”.

A operação aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e 30 minutos. A cirurgia foi bem-sucedida e o apresentador encontra-se nos cuidados intensivos.