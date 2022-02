Apresentador da SIC João Manzarra sofre acidente

O apresentador da SIC sofreu um aparatoso acidente de viação, do qual saiu ileso. A viatura que João Manzarra conduzia ficou com a parte dianteira destruída.

A notícia é avançada nesta quarta-feira pela “Nova Gente”: João Manzarra apanhou um grande susto, depois de ter sofrido um aparatoso acidente de carro.

Segundo a revista, a parte dianteira da viatura do apresentador da SIC ficou destruída.

Ainda de acordo com a “Nova Gente”, o sinistro terá acontecido na A8, entre Peniche e Lisboa, no mesmo dia em que João Manzarra teve um espetáculo à noite no Coliseu dos Recreios, na capital, com o comediante e amigo Salvador Martinha