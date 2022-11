Apresentador Jonnie Irwin revela que sofre de cancro terminal: “Não sei quanto tempo me resta”

Jonnie Irwin revelou estar a lutar contra um cancro terminal, que foi diagnosticado nos pulmões, mas já se alastrou até ao cérebro.

O apresentador inglês admitiu, em entrevista à revista “Hello!”, que não sabe quanto tempo tem mais de vida, contudo, tenta manter-se “positivo” e aproveitar ao máximo os dias.

“Não sei quanto tempo me resta, mas tento manter-me positivo, a minha atitude é que estou a viver com cancro, não a morrer por causa dele”, afirmou o comunicador, de 48 anos, que soube do diagnóstico em agosto de 2020.

Jonnie Irwin admitiu que tinha por hábito fazer planos, porém, desde que foi diagnosticado com cancro, começou a traçar objetivos para “criar memórias” com os filhos, Rex, Rafa e Cormac.

“Quero criar memórias e capturar esses momentos com a minha família porque a realidade é: os meus filhos vão crescer sem conhecer o pai e isso parte-me o coração”, confessou o apresentador.