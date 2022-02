Apresentadora brasileira imita Cristina Ferreira e diretora fica rendida

A apresentadora Adriane Galisteu imitou Cristina Ferreira num vídeo da rede social Tik Tok. O resultado final deixou a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI rendida.

O vídeo que a comunicadora publicou em julho no Tik Tok chegou até Cristina este fim de semana. A profissional da estação privada ficou tão contente com o resultado que partilhou-o no perfil de Instagram.

Rapidamente, vários internautas aplaudiram e elogiaram a performance de Adriane Galisteu. “Muito bom! Estar farto é um sentimento universal! Adoro” comentou uma fã. “Tão bom para me fazer rir!” disse outra.

Recentemente, Cristina Ferreira esteve no novo magazine de famosos da TVI, “Vivavida”, apresentado por Helena Coelho e Rúben Rua. Entre algumas revelações, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI contou como conseguiu o primeiro emprego.

Os fãs têm seguido tanto o trabalho da diretora de Entretenimento e Ficção da estação que fazem de tudo para a TVI passar para a frente nas audiências, inclusive, deixar todas as televisões ligadas.

LEIA TAMBÉM: