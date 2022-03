Apresentadora do Canal 11 operada de urgência à zona lombar

Depois de diversos anos a lidar com problemas de dores lombares, a apresentadora Andreia Matos foi operada de urgência a uma hérnia discal no Hospital da CUF Infante Santo, em Lisboa.

A jornalista do Canal 11 fartou-se de viver “constantemente com dor” e obrigou os médicos a fazerem-lhe uma ressonância magnética. Quando chegaram os resultados, teve de ser sujeita a uma intervenção médica.

“Comecei com uma crise por ano em 2014 e nos últimos dois anos vivia constantemente com dor! […] Em dezembro tive a minha última crise aguda e pensei que não podiam ser só problemas musculares e má postura (como sempre me disseram). Exigi uma nova ressonância magnética e qual não foi o espanto dos médicos quando perceberam que tinha uma hérnia discal volumosa extrusa na l5 s1”, explicou.

https://www.instagram.com/p/B76iGOjHzX_/

A comunicadora do programa “Amor à Camisola” elogiou o trabalho realizado pela equipa de profissionais de saúde. “Fui operada pelo incrível Dr. João Levy Melância e pela equipa fantástica! Resta-me agradecer a todos a atenção e preocupação para comigo do primeiro ao último minuto! Já estou em casa e sei que a recuperação vai ser demorada! Mas prometo voltar mais forte. Valha-me o 11, a Netflix e a HBO”, referiu.

No final, Andreia Matos agradeceu as mensagens recebidas: “Queria também agradecer-vos todas as mensagens de apoio que me têm enviado. E um agradecimento especial à minha equipa do ‘Amor à Camisola’, ao Canal 11 e FPF e, claro, aos meus. Sempre preocupados. Sempre lá. Obrigada!”