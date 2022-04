Apresentadora Inês Folque revela o sexo do segundo filho

Inês Folque revelou o sexo do bebé que está a caminho com a ajuda do filho mais velho, Tomás, de apenas dois anos.

Preparada para ser mãe pela segunda vez, a apresentadora revelou o sexo do bebé que aí vem e, para não fugir à regra dos famosos, optou pelas redes sociais para dar a novidade.

Com a ajuda do filho mais velho, Tomás, de dois anos, Inês Folque contou que está à espera de um menino. “Olá, mano”, pintou o pequeno Tomás numa folha. “Mãe de rapazes”, acrescentou a comunicadora.

De imediato vários seguidores aplaudiram a publicação nas redes sociais e deram os parabéns, entre eles a atriz Catarina Gouveia, que também está grávida. “Oh, parabéns”, escreveu a intérprete que gravou para a SIC a novela “Terra Brava”.