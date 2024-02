Apresentadora Iva Domingues diz que é “sapiossexual”

A apresentadora Iva Domingues assume-se como “sapiossexual” e diz que o que a atraiu no ator Ângelo Rodrigues foi o intelecto.

“Sapiossexual”. É assim que se define Iva Domingues. A apresentadora é atraída pelo intelecto e cultura da outra pessoa. A apresentadora falou, nesta quarta-feira, do tema, no programa “As Três da Manhã” e deu como exemplo o romance vivido com o ator Ângelo Rodrigues.

“Se não tenho um estímulo intelectual, pelo menos, para mim… se eu não tiver, pelo menos, a sensação de que estamos ao mesmo nível, ou a outra pessoa está até acima, porque eu tenho de admirar… para mim, torna-se chato”, começou por admitir.

“O Ângelo tem uma cabeça muito especial. Por acaso, é um rapaz bonito, mas a beleza comigo não dura muito tempo. E, se for só isso, enjoa. Ao fim de dez minutos, esgota-se. A beleza não se põe à mesa”, concluiu a comunicadora.