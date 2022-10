Apresentadora Iva Domingues lembra ator Rodrigo Menezes

Iva Domingues lembrou publicamente, esta terça-feira, 4 de outubro, o ator Rodrigo Menezes. O intérprete morreu há oito anos.

A apresentadora da TVI partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma imagem a preto e branco do ator e escreveu: “Oito anos”.

Recorde-se que Rodrigo Menezes foi encontrado morto em casa pelo seu irmão, Francisco. O intérprete tinha, na altura, 40 anos.

O ator participou em várias tramas como “O Beijo do Escorpião” (TVI), “Doce Fugitiva” (TVI), “A Lenda da Graça” (RTP1), entre outras.