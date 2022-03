Apresentadora Sónia Araújo lamenta a morte do avô: “São dias vazios”

Sónia Araújo está de luto. A apresentadora de “Praça da Alegria”, da RTP1, chora a morte do avô, que morreu aos 96 anos.

Dias de tristeza. Sónia Araújo, o rosto das manhãs da RTP1, ao lado de Jorge Gabriel, na “Praça da Alegria”, está de luto pela morte do avô.

“Hoje tive necessidade de vos falar, de partilhar estes dias vazios. O meu avô paterno (o último avó resistente) partiu esta semana. O meu avô, tal como muitos portugueses, emigrou para França na busca de uma vida melhor, teve vários ofícios e muito habilidoso para quase tudo”, começou por lembrar.

“O nosso convívio foi sempre alternando entre férias, seguidas de longos interregnos, mas sempre mantendo contacto. Quis o destino e a sua vontade que voltasse para Portugal nos últimos anos e foi aqui que retomámos a nossa vivência, ele criou laços com os bisnetos e nós apaziguados porque o tínhamos perto e assim podíamos tomar conta dele”.

“O seu feitio determinado, nem sempre fácil de conciliar, mas sempre espirituoso, bom conversador e humorado a ninguém foi indiferente”, acrescentou.

“Não posso deixar de pensar que foram 96 anos muito vividos, com altos e baixos, com alegrias e revezes, mas uma vida longa e preenchida. Porém, chega uma altura que temos que aceitar a despedida e ficar com a ‘parte boa’ daquela parte de nós”.

“Sempre tive nos meus avós uma referência imensa de vida até hoje e que vai perdurar nos meus filhos. Aproveitem os vossos, cuidem, abracem, amem muito”, concluiu Sónia Araújo.