Vanessa Oliveira afirma que não quer ter mais filhos

Vanessa Oliveira afirmou que não quer ter mais filhos. A apresentadora respondeu às questões dos seguidores nas redes sociais.

A apresentadora deu a oportunidade aos admiradores de fazerem questões para que esta respondesse. Entre as mensagens que recebeu a comunicadora foi questionada sobre ter mais filhos.

“Gostava de ter um terceiro filho?” perguntou um fã. A comunicadora foi perentória: “Eu já tenho. Filho humano já não. Obrigada”, partilhando de seguida a imagem do seu cão, no InstaStories, no Instagram.

Lembre-se que Vanessa Oliveira é mãe André e Diana, que nasceram fruto da relação amorosa entre a comunicadora e o músico DJ Kamala.