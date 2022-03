Apresentadora Vanessa Oliveira aposta em novo visual

Vanessa Oliveira apostou num novo visual, optando por cortar o cabelo mais curto, acima dos ombros. A apresentadora partilhou o resultado final nas redes sociais.

A comunicadora, de 40 anos, ficou tão contente com o seu novo corte de cabelo que fez questão de partilhar o “look” com os admiradores no perfil de Instagram.

“Novo corte”, afirmou.

Entre os vários elogios que apareceram na secção de comentários por parte dos internautas, destaque para as reações de José Carlos Malato e Catarina Raminhos, mulher de António Raminhos.