Apresentadoras do “Fama Show” celebram 13 anos do programa

As apresentadoras do “Fama Show” assinalaram publicamente mais um aniversário do programa da SIC com publicações nas redes sociais.

O formato de domingo à tarde da estação televisiva completa, esta terça-feira, 2 de março, 13 anos e, para celebrar a data, Carolina Patrocínio, Iva Lamarão, Cláudia Borges, Jani Gabriel, Raquel Sampaio e até a antiga apresentadora Carolina Loureiro partilharam dedicatórias no Instagram.

“É um orgulho pertencer a uma equipa que sobrevive à mudança, adapta-se, acolhe e lidera através do exemplo. Obrigada a todos por celebrarem o show da vida ao domingo e o manterem como recordista de audiência. Parabéns”, pode ler-se na publicação de Carolina Patrocínio.

“Hoje celebramos 13 anos de ‘Fama Show’. 11 anos meus. Tem sido uma ‘viagem’ incrível. Obrigada ao público. Parabéns equipa (a que está na foto e aos que permitem que o fama aconteça)”, afirmou Iva Lamarão.

“13 anos de ‘Fama Show’. É dia de festa. Obrigada a si, que está desde sempre ao nosso lado”, agradeceu Cláudia Borges.

“Manhãs de festa. Parabéns ao nosso ‘Fama Show’”, celebrou Jani Gabriel.

“A caloira do ‘Fama Show’. Parabéns pelos 13 anos, equipa. Obrigada por terem acolhido tão bem a vossa caçula”, referiu Raquel Sampaio.

Também a atual atriz e antiga apresentadora do formato assinalou a data. “Parabéns ‘Fama Show’”, destacou.