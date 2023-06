April Ivy aproveita momentos de férias em Miami e exibe corpo escultural

A artista April Ivy atravessou o Atlântico e foi até Miami, onde goza de umas férias e momentos de descanso.

A calorosa Flórida, nos Estados Unidos, acolheu April Ivy. A artista escolheu Miami para passar uns dias de descanso.

Nas redes sociais, a cantora tem partilhado alguns registos de como as férias têm sido, entre passeios e dias na praia.

“O meu coração faz dum durum”, escreveu April na legenda de uma das suas publicações, fazendo referência ao novo single que lançou.

A artista também partilhou fotos em biquíni e mostrou as curvas com a praia de Miami como paisagem. A caixa de comentários incendiou com vários “foguinhos” e caras apaixonadas.

April Ivy lançou recentemente o seu novo single “Dum Drum” e tem promovido um desafio de dança da música no TikTok. No “showcase” do novo single, a artista contou à N-TV sobre o seu percurso no mundo da música.