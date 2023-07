April Ivy completa 24 anos e mostra as comemorações de aniversário

A artista April Ivy completa hoje 24 anos. Nas redes sociais, mostra as comemorações de aniversário.

Sofia Vergara não é a única a soprar as velas nesta segunda-feira, 10 de julho. À lista de aniversariantes encontra-se April Ivy. A cantora completa 24 anos.

O dia especial é hoje, mas as festas começaram ontem. Nas redes sociais, April Ivy partilhou alguns registos e momentos da celebração que decorreu no domingo, dia 9 de julho.

“Deixem as festividades de aniversário começarem. Só faço anos amanhã, dia 10. Mas agradeço muito todas as mensagens queridas que já estou a receber”, escreveu numa partilha que fez ontem.

“Vinte e quatro. Obrigada por todas as mensagens carinhosas, estou rodeada de tanto amor! Melhor aniversário de sempre”, lê-se na legenda da publicação que fez nesta segunda-feira, onde se veem imagens de celebração de aniversário da artista.

Várias celebridades já deixaram o seu desejo de um feliz aniversário a April Ivy. “Parabéns, meu amor”, escreve o estilista Gonçalo Peixoto. “Muitos parabéns”, comenta Pedro Fernandes. “Parabéns, meu amor”, nota a “influencer” Mariana Machado.

April Ivy lançou, no mês de junho, o seu novo single “Dum Drum” e tem promovido um desafio de dança da música no TikTok. No “showcase” do novo single, a artista contou à N-TV sobre o seu percurso no mundo da música.