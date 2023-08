April Ivy posa ao lado do novo namorado

April Ivy utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado do novo namorado. O casal elegeu Itália para umas férias a dois.

O último relacionamento tornado público pela cantora April Ivy foi com o jogador Rúben Dias. Durante os últimos anos, a cantora tem preferido manter a privacidade, no que diz respeito ao amor, mas esta segunda-feira, 28 de agosto, partilhou um registo ao lado do novo namorado.

“Amor e gelado com o meu sol”, escreveu na legenda da publicação na qual surge em Positano, Itália, a passear de barco, junto do novo companheiro.

Apesar de não revelar a cara do amado, April começou a postar imagens de mãos dadas com um homem misterioso desde o casamento de Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz, no qual também esteve presente Rúben Dias.

Os fãs já reagiram ao novo relacionamento na caixa de comentários. “April, mereces o mundo” e “O amor é assim. Leve, livre e bom” são dois dos exemplos.