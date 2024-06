Ariana Grande chega aos 31 anos novamente solteira

Ariana Grande viveu um ano atribulado. Além de ter lançado o seu sétimo álbum de estúdio, a cantora separou-se de Dalton Gomez.

Ariana Grande completa esta quarta-feira, 26 de junho, 31 anos, duas semanas depois de ter divulgado o videoclipe do tema “The boy is mine”, uma das faixas do álbum “Eternal sunshine”, lançado em março deste ano.

Os últimos meses foram de grandes mudanças na vida da intérprete. Além de ter editado o sétimo álbum de estúdio, a cantora norte-americana divorciou-se de Dalton Gomez, dois anos após ter subido ao altar.

O procedimento legal demorou mais de seis meses a ser concluído pelo Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e terminou com Ariana a pagar um milhão de dólares ao corretor imobiliário, de 28 anos.

A artista é, desde julho de 2023, apontada como namorada do ator Ethan Slater, de 32 anos. Os dois foram vistos juntos nas finais da Stanley Cup, na Flórida, dia 10 de junho.