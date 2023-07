Ariel, filha recém-nascida de Sandrina Pratas, já tem conta de Instagram

Sandrina Pratas, ex-concorrente do “Big Brother 2020”, já criou conta de Instagram para a filha. A pequena Ariel nasceu há quatro dias.

Sandrina Pratas deu as boas-vindas a primeira filha há quase uma semana. A ex-concorrente do “Big Brother 2020”, da TVI, resolveu presentear os “tios” digitais com uma conta de Instagram da recém-nascida.

“Olá titios. A minha mãe é doida, agora também tenho um Instagram para alegrar o seu dia”, escreveu nas redes sociais.

Após uma gravidez agitada, a notícia do nascimento foi avançado pelo pai, Lucas Santos, mas Sandrina também já se pronunciou e revelou um pormenor interessante: “Não tenho palavras para explicar o amor que tenho na minha Ariel! Obrigado a toda equipa. Estiveram sempre comigo, ao meu médico doutor Fernando Fernandes, nunca mais me vou esquecer do Tony Carreira, sim o meu médico faz nascimentos com as músicas do Tony Carreira”, contou.

Tony Carreira não deixou passar o momento despercebido: “Fico feliz por estar ‘presente’ neste momento tão especial. Muitas felicidades e que Deus abençoe a pequena Ariel”, escreveu na caixa de comentários da publicação.