Ariel nasceu ao som de Tony Carreira, agora filha de Sandrina Pratas conhece cantor

Sandrina Pratas mostra encontro da filha com Tony Carreira depois de ter revelado que o parto foi feito ao som das músicas do cantor.

Sandrina Pratas recebeu nos braços a sua primeira filha na semana passada, no dia 10 de julho, notícia que foi dada pelo companheiro da ex-concorrente do “Big Brother”, Lucas Santos.

Mais tarde, Sandrina contou nas redes sociais sobre o parto e um pormenor interessante saltou aos olhos do público: o nascimento de Ariel foi feito ao som de “A Sonhar Contigo”, de Tony Carreira. A ex-concorrente contou ainda que o médico que realizou o parto, apenas os faz a ouvir o cantor português.

Ao saber da história, o artista não deixou passar despercebido e comentou na publicação de Sandrina. “Fico feliz por estar ‘presente’ neste momento tão especial. Muitas felicidades e que Deus abençoe a pequena Ariel”, escreveu.

Contudo, a situação escalou. Do parto à caixa de comentários, Tony Carreira conheceu Ariel pessoalmente sete dias depois de a bebé ter nascido. O momento foi assinalado por Sandrina nas redes sociais, ao partilhar uma fotografia do cantor, com a bebé, a ex-concorrente e o seu companheiro. Na legenda escreveu: “Um ser humano muito humilde e carinhoso. Obrigada por este momento fantástico”.