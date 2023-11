Arnold Schwarzenegger processado por mulher que ficou incapacitada após acidente

Em janeiro do ano passado, Arnold Schwarzenegger esteve envolvido num acidente que deixou uma mulher incapacitada. Agora o ator foi processado.

Arnold Schwarzenegger está a ser processado. Em janeiro de 2022, o ator esteve envolvido num acidente, que deixou uma mulher, Cheryl Augustine, incapacitada. O também ex-fisiculturista dirigia o seu carro, perto da sua casa, quando colidiu com outro veículo, que acabou por capotar e atingir outro automóvel.

A mulher envolvida entrou com processo no tribunal contra Arnold. “Na referida hora e local, os réus, e cada um deles de forma tão negligente, desenfreada, ilegal, indevida e imprudente dirigiram, operaram, fizeram a manobra, e administraram o referido veículo para fazer com que este colidisse com o veículo da reclamante, o que causou as lesões e danos descritos a seguir ao autor”, lê-se em documento ao qual a “Page Six” teve acesso.

A mulher visada afirma, no processo, que “foi obrigada a contratar médicos e cirurgiões para examiná-la, tratá-la e cuidar dela”, e que os cuidados causaram “despesas médicas e incidentais”.