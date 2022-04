As imagens da festa de anos da “Pipoca Mais Doce” num hotel de luxo

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, celebrou o 41.º aniversário numa suíte de um hotel de luxo, rodeada de amigas.

A influenciadora digital juntou as amigas para festejar o seu aniversário, dias depois de ter completado 41 anos no dia 6 de janeiro. No perfil de Instagram, a “influencer” partilhou algumas imagens da festa com os fãs, no hotel Sheraton.

“Os meus anos”, começou por mostrar no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, enquanto exibia detalhes da suíte da unidade hoteleira.

A também comentadora do programa “Big Brother Famosos” (TVI) já tinha admitido que não é uma pessoa que “adora fazer anos” mas, este ano, achou que seria “bom juntar as amigas”.

“Eu não sou assim a pessoa que mais adora fazer anos mas, este ano, achei que era um bom mote para juntar as amigas. Não dava para grandes loucuras, anda tudo com medo da covid-19 – e com razão -, por isso decidi-me por uma coisa mais caseira. Mas em chique, sempre”, contou.

“Ficámos com o espaço só para nós, com toda a segurança (e todas devidamente testadas) e com um serviço incrível, uma coisa assim mesmo em bom”, prosseguiu Ana Garcia Martins.

“Assim se passou a noite, com muita comidinha boa, muito copo de vinho e muita gargalhada. A melhor parte foi mesmo quando elas todas foram embora e eu fiquei a dormir naquela mega suíte”, rematou.