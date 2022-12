As imagens da nova novela da SIC com Bárbara Branco

Bárbara Branco está a preparar para se estrear no pequeno ecrã com a SIC. A atriz vai entrar na nova novela do terceiro canal.

Depois de vários projetos profissionais ligados à TVI, entre 2017 e 2021, a intérprete, de 23 anos, integra o elenco de “Caminhos Cruzados”, a nova aposta de ficção da estação de Paço de Arcos.

“Vem aí a grande estreia de 2023. Bárbara Branco vai mostrar a todos os portugueses a verdadeira força do amor”, pode ler-se na legenda da publicação divulgada pela SIC nas redes sociais.

Desde que saiu da TVI, a artista integrou o elenco da série “Pôr do Sol”, da RTP1, no qual deu vida a “Madalena”, e duas séries do serviço de streaming OPTO: “Crime do Padre Amaro”, como “Amélia”, e “Santiago”, com a personagem “Cármen”.