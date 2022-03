As juras de amor de Igor Regalla a Carolina Deslandes

Igor Regalla partilhou novas fotografias ao lado da namorada, Carolina Deslandes. O ator declarou-se publicamente à companheira.

Depois de terem assumido a relação amorosa no Dia dos Namorados, o casal tem dividido com os seguidores vários momentos do namoro no Instagram. Desta vez, o intérprete publicou novas imagens ao lado da companheira.

“Tu tens medo que seja efémero, Eu e tu não é fame, eu e tu é fam, Eu e tu não é game, eu e tu é gang, Eu e tu é shotgun, Eu e tu é bang bang bang BANG”, escreveu, citando o “rapper” Gson.

Entre os vários famosos que se mostraram rendidos ao amor entre o ator e a cantora, destaque para o comentário de Daniela Ruah. “Opá, gosto tanto de te ver feliz Igor querido!” atirou a atriz.