“As minhas filhas achavam estranho estar sempre no pilhão”: Alexandra Lencastre recorda uso de brinquedos sexuais

Alexandra Lencastre revelou que existiu uma fase em que utilizava tantos brinquedos sexuais que acabam por ficar pilhas espalhadas pela casa.

A atriz, de 56 anos, admitiu, sem qualquer pudor, que a certa altura tinha várias pilhas espalhadas pela habitação porque usava brinquedos sexuais e as suas filhas achavam “muito estranho”.

“Vou só contar que me desfiz de alguns”, começou por contar em imagens divulgadas nas redes sociais.

“As minhas filhas achavam muito estranho porque é que havia muitas pilhas e a mãe sempre a ir ao pilhão. Graças a Deus havia um pilhão no fundo da rua e eu sempre a deitar pilhas fora. Mas isso foi uma fase da minha vida”, acrescentou.

No início desta semana a atriz Inês Castel-Branco confessou a Rui Unas, no programa “Maluco Beleza”, o incómodo com um brinquedo sexual que não conseguia desligar. “A minha empregada estava a chegar e aquilo não desligava! Pus na gaveta, por baixo de 20 camisolas”, referiu a protagonista da novela da TVI “Para Sempre”.