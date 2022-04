As novas fotos (ternurentas) da bebé de Inês Gutierrez e de João Montez

Há novas imagens da bebé de Inês Gutierrez e de João Montez. O apresentador da TVI acaba de revelar as fotografias ternurentas.

João Montez revelou neste domingo as novas fotografias da filha recém-nascida, Maria Luísa. O apresentador da TVI pegou na bebé ao colo em várias ocasiões e as imagens ternurentas estão a “derreter” os seguidores do companheiro de Inês Gutierrez.

“A fotografia mais gira está depois desta. Juro. Talvez a mais bonita da minha vida”, referiu o profissional do quarto canal.

“Desculpem, mas a galeria do meu telefone foi inundada por esta bonequinha… estou apaixonado. Uma Páscoa Feliz aí para esse lado!”, rematou João Montez.

O Instagram de João Montez rapidamente ficou “inundado” de elogios, nomeadamente dos atores Marisa Cruz e Pedro Hossi ou do apresentador Santiago Lagoa.