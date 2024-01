As novas imagens das férias de David Carreira e Carolina Carvalho em Cabo Verde

David Carreira e Carolina Carvalho estão de férias em Cabo Verde e têm partilhado vários registos nas redes sociais.

Para fugir ao frio que tem tomado conta de Portugal, David Carreira e Carolina Carvalho decidiram rumar a um destino mais quente. O casal encontra-se na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

Nas redes sociais, têm partilhado vários registos dos momentos de descanso, como os dias na praia, os jantares a dois e até a andar de cavalo, que foi “uma experiência incrível”, segundo Carolina.

“A primeira vez que vim aqui a Cabo Verde foi em 2009. Criei logo uma ligação especial com o país, com as pessoas e com a cultura. Convenci a produção dos ‘Morangos com Açúcar’ em 2010 a irmos gravar na ilha de Boavista e no Sal e nunca mais consegui esquecer este país maravilhoso. Sinto-me em casa”, escreveu David.

O cantor também destacou que está a “carregar baterias” para a digressão que começa em maio.