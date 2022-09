As primeiras imagens da lua-de-mel de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já se encontram nas Maldivas a desfrutar da lua-de-mel, depois do casamento que ocorreu na passada sexta-feira, 2 de agosto.

Após terem revelado que o destino da sua viagem seriam as Maldivas, o ex-presidente do Sporting e a cantora partilharam as primeiras imagens no território paradisíaco.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, a mulher do ex-dirigente “leonino” publicou um vídeo em que mostra o quarto onde estão hospedados e a vista com que ficaram. Pode ainda ver-se uma garrafa de champanhe e dois copos.

Antes de embarcarem, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida explicaram que não vão dar muitas notícias nas redes sociais, porque querem aproveitar os dias nas Maldivas para descansar.

“Não vamos dar muitas notícias, prometemos a nós próprios ter dias de sossego, mas vamos ver”, disseram.

Os dois casaram-se numa cerimónia transmitida na TVI, conduzida por Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz. Durante o casamento houve ainda uma tentativa de invasão por parte de Zezé Camarinha para um “acerto de contas”.