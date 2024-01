As primeiras imagens das férias de Cristina Ferreira com o namorado

Cristina Ferreira e o namorado, João Monteiro, terão viajado juntos. Nas redes sociais, já partilharam as primeiras fotografias.

Após apresentar o “Dança com as Estrelas” no sábado à noite, Cristina Ferreira partiu para férias. “Vai onde te leva o coração”, disse a apresentadora. Ao que tudo aponta, a diretora de ficção e entretenimento da TVI terá viajado acompanhada do novo namorado, o tenista João Monteiro, irmão do vencedor do último “Big Brother”, Francisco Monteiro.

Depois de alguns dias de silêncio, ambos já fizeram partilhas nas redes sociais. Cristina Ferreira mostra-se num local com paisagens paradisíacas, águas cristalinas e areia branca.

De relembrar que, após a confirmação de uma relação, a primeira imagem do casal surgiu no final da semana passada, publicada pela amiga da apresentadora Catarina Duarte, após um jantar entre amigos.